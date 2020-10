Kristjan Jõekalda avaldab põhjuse, miks ta ei kavatse elulooraamatut kirjutada 

"Minu elu on olnud nii igav. Tegelikult olen ju kõik ära rääkinud saates juba. Ma plädisen seal juba palju," arvab möödunud kuul 49. sünnipäeva tähistanud telenägu.

Reisisaated on praegu koroona tõttu pausile pandud. "Meil on kohver põhimõtteliselt pakitud ja ootame, kuna ja kuhu minna saab. Iga päev tuleb uued uudised, kuhu üldse vastu võetakse, millised on rohelised tsoonid ja mida peab tegema, et riiki saada. Praegu on plaanitud, et süstime Eestis välja novembris, aga kuhu, seda ei tea," ütleb Jõekalda.