Tõnu Trubetsky Soome väljaandes: „Ilma meieta Eestis anarhismist ei räägitaks.“ 

Voima väisas Trubetskyt - punk- ja rokklauljat, kes on lehe teatel ka luuletaja, populaarteaduslike raamatute autor, illustraator ja režissöör, tema kodus. "Pärastlõunapäikesest soe väike korter on sassis, nagu oleks muusik alles ärganud," kirjutab Soome väljaanne. "Trubetsky teeb kähku voodi üles, korjab tühjad kruusid kokku ja valab kohvipuru peale kuuma vett. Raamaturiiul on täis luulet, anarhismi, sõjaajalugu ja kunstniku omi teoseid. Kusagil krabistatakse. Ehk on see lind, hiir või mõni teine inimene."

Voima teatel on Vennaskond Eesti pikema staažiga punkbände. "Koos Villu Tamme ansambli, Soomeski tuntud J.M.K.E-ga alustasid nad oma mässu juba Nõukogude Liidu tiiva all." Anarhismi esiletõstmine Eestis on Voima sõnul Trubetsky eriline teene. "Ta on kirjeldanud tuleviku maailmakorda, mida juhivad nõukogud. Riigid on selleks ajaks juba kadunud." Kas lüürik-poeetik Trubetsky arvates on anarhismis olulisem vabadus või solidaarsus? "Kahtlemata vabadus," vastab muusik kärmelt. "Aga anarhistlik ühiskond ei tule revolutsiooni kaudu. See tuleb vaikselt nii, et valitsused lepivad kokku: riikidele tehakse lõpp."

Voima kirjutab ka Trubetsky aadli- ja poliitikutaustast. Mida ta tänapäeva Eesti poliitikast arvab? Vastus üllatab Voimat, kes märgib, et Eestit juhib praegu populistlik valitsus Keskerakonnast, konservatiividest ja paremäärmuslastest. "Eesti on iseenesest täitsa okei. Ka valitsus tundub mõistlik," ütleb muusik. "Võtame näiteks koroonaotsused. Siin ei pea maski kandma."