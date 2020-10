Netflixi menusarjale tehti poole hooaja pealt lõpp 

Deadline.comi teatel jõuti "Glow'" neljandat hooaega kevadel vändata umbes kolm nädalat. Siis tuli võtted koroonapandeemia tõttu seisata. Nüüdseks on Netflix otsustanud, et sarjast ei saa enam asja - kuna "Glow'" keskmes on äärmiselt kontaktne spordiala wrestling, on risk nakkuse levikuks võtteplatsil suur.

Samal teemal Tele Verehaigus tappis menusarja „Glow“ režissööri Lynn Sheltoni "Covid on tapnud inimesi. See on üleriigiline tragöödia, millele peaksime keskenduma. Kuid Covid tappis, nagu selgub, ka meie sarja," kurvastavad "Glow'" loojad Liz Flahive ja Carly Mensch Deadline'ile tehtud avalduses. Nende sõnul langetas Netflix otsuse sarja lõpphooaega mitte lõpule viia.

"Oleme langetanud seoses Covidi pandeemiaga raske otsuse mitte filmida "Glow'" neljandat hooaega," tunnistas Netflixi esindaja Deadline'ile. Augustis tõmbas voogedastusgigant samal põhjusel kriipsu peale seriaalide "The Society" ja "I Am Not Okay With This" teisele hooajale.