Destiny's Childi lauljanna Kelly Rowland ootab teist last 

Kelly jäi enda sõnul kohe rasedaks ja laps peaks sündima veel tänavu. Ta kõhkles uudise teatavaks tegemisel - USAd on haaranud nii koroonapandeemia kui ka rassirahutused. "Aga tahad ju ikka inimestele meelde tuletada, et elu on tähtis. Ja kui sul õnnestub laps saada ... Ma saan veebruaris neljakümneseks. Enese eest hoolitsemine on minu jaoks väga tähtis."