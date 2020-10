VIDEO | Jaagup Tuisk avaldas uue loo: irooniline, et tegin „Bachata” koos Andrei Zevakiniga 

Tänavu jõuliselt muusikataevasse lennanud Jaagupi sõnul aitab lugu suvesoojust ja kirge hoida südames ka jahedamatel sügiskuudel. Lugu on produtseeritud koos Andrei Zavakiniga. „Zevakini elektroonilise ning minu akustilise produtseerimisoskuse sümbioosis lugu tegelikult oma praeguse vibe’i saavutaski. Mõtlen isegi, et lahedas mõttes irooniline, et just temaga lõpuks „Bachata” koos tegime,” räägib Tuisk.