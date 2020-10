KARMID SÕNAD: Britney advokaat võrdleb tema vaimset seisundit koomapatsiendi omaga 

TMZ.comi teatel on Sam Ingham öelnud, et Britney vaimne seisund ei võimalda tal juriidilisi dokumente allkirjastada. Inghami sõnul pole kahe teismelise poja ema Spears küll füüsiliselt koomas, kuid on seda vaimsete võimete poolest. Ingham lisas, et koomapatsientide asemel allkirjastavad nende dokumente nende advokaadid ning ka Spearsi puhul peaks see nii olema.