Muuk räägib, et idee raamatu kirjutamisest on tema peas idanenud juba lausa kümmekond aastat. „Elu on edasi läinud ja sel alal endiselt töötades on kogu aeg tunne, et kaadritagust elu, millest rääkida, jääb järjest vähemaks. Kuna TV3l on käimas 25. hooaeg ja olen kõik need hooajad TV3 heaks tööd teinud, tundus õige hetk kõik mõtted kirja panna.“