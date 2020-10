Tõnu Oja, Saara Pius ja teised räägivad tõsistest õnnetustest, mis nendega võtteplatsil juhtunud: näitleja sai päriselt kuuli  

"Kui pauk käis, pidin mängima nii, et viskun löögist põllule siruli, aga kivi oli all ja kukkusin luu katki," meenutab ta. Tõnu kirjeldab, et vastik valu pitsitas nii kõvasti, et kui ta autoga Rakverre arstile toimetati, hakkas valust oksendama.