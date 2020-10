Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sakslaste väljarändamine ärevusse viis  

Ühendriikide asjuri Walter Leonardi telegramm 9. oktoobrist: „Välisminister (Karl) Selter tegi järgmise tähelepaneku: esiteks – Saksamaa tahab, et nad oleks evakueeritud enne, kui Eestisse on toodud Nõukogude väeüksused, selleks et vältida vahejuhtumeid, teiseks – Saksamaa ilmselt usub, et sõda Nõukogude Liiduga võib osutuda vältimatuks, mistõttu tahetakse vältida saatust, mis neile osaks langeks, kui nad Eestisse jäetaks.“

Briti konsuli Wilfred Gallienne'i telegramm samal päeval: „Saksa saadik ütles Ameerika asjurile, kes ütles mulle, et see puudutab 16 000 inimest. Välismaalased lahkuvad maalt, kuidas aga võimalik. Sajad eestlased püüavad lahkuda, kuid neile tehakse takistusi. Valitsuse liikmed, sõjaväelased ja riigiametnikud olevat teinud ettevalmistusi lahkumiseks. Kõneldakse, et nad kavatsevad kasutada Eesti armee lennukeid... On ilmne, et iga hetk võivad Nõukogude väed sulgeda viimased ühendusteed Soomega ja siis pole pääsu kuhugi. Kõikjal valitseb sügav depressioon ja ärevus. Võetakse ette ulatuslikke politseiaktsioone korra ja seaduse kaitseks, kuid piisaks vaid sädemekesest, et lahvataks üldine korralageduste laine.“