Inimesed JÜRI LINA: vabamüürlased on praegu ohtlikumad kui kunagi varem Sirje Presnal , täna, 22:20

Tõeliikumise eeskäija Jüri Lina ütleb, et ehkki vabamüürlaste tegevus ei paista avalikkusele eriti silma, ei tähenda see, et nad on punapõsksed süütud vanaätid, kes peamiselt konjakilimpsimise eesmärgil koos käivad. Nende mõju maailmapoliitikale on endiselt väga suur. Foto: Stanislav Moškov

Septembris ilmus legendaarse kirjaniku ning vandenõu-uurija Jüri Lina sulest raamat „Maailmaehitajate pettus“, milles ta paljastab vabamüürlaste silmakirjalikkuse ja salateod ning avaldab ka suure osa Eesti massoonide nimesid. Viirusepiirangute tõttu ei saa kirjanik oma teost Eestisse esitlema tulla, kuid ta kinnitab, et ka koroonapaanika on osa vabamüürlaste suurest mängust. „Koroonat ettekäändeks tuues tahetakse moodustada alaline kodanike digitaalne järelevalve Hiina stiilis,“ hoiatab ta.