ÕL ARHIIV | TOOMAS KIRSS: „Ühe asja võin öelda, mille olen aastatega selgeks õppinud: eestlased on tölbid inimesed. See lihtsalt on niimoodi!“

Olgu kuidas on, pisike paat või suur laev, aga Kirss oli kange juba siis, kui ETVs vastse režissöör-lavastajana alustas. Ning pürgis järelejätmatult telelavastuste poole. „Mul oli see suur vabadus, et ma ei pidanud tegema punast asja,“ meenutab ta. „Leidsin raamatukogust vanu näidendeid, millest tegin telelavastused, näiteks „Koduhani“ ja „Nutikad mehed“ või „Elavad surnud“, mille ise dramatiseerisime.