Franz Malmsten: graafik on hetkel väga tihe ja ma ei taha, et midagi jääb tegemata 

Uue aasta alguses jõuab kinodesse Oskar Lutsu materjalil põhinev film "Soo", kus Malmsten kehastab traumeeritud kunstnikku Toomast. "Õhtul alustasime stseeniga, kus toimus väike rüselus. Mis teeb selle raskeks on aga see, et seal on kunstlik vihm, mis tähendab, et meile lasti tuletõrjeautodest tuletõrjevoolikutega vett ja mulle tundus, et see on ainult paar kraadi. Me ei saanud ühte lõiku filmida kauem kui kaks-kolm minutit, võib olla isegi vähem, aga see tundus väga pikka aeg," meenutab Franz seika võtteperioodist. Seejärel ei olnud võimalik võtetega jätkata, vaid tuli sauna soojenema minna. Sauna ja võtteplatsi vahet joostes sai stsene üles võetud alles hommikuks.