Kasvajaga võidelnud 10aastane Annabel: koolist koju tulles mõtlen vahel, et olen nii pika aja haiglas veetnud 

Lõhmus ütleb, et Annabel on viimase kahe aastaga käinud vähemalt 15 operatsioonil, millest kuus on olnud seljaoperatsioonid. Järgmine lõikus ootab teda ees juba 14. oktoobril. „Annabelil opereeritakse järgmisel nädalal välja port ehk kehasisene veenitee, mis on vähki põdeva lapse üheks tunnuseks. Meie jaoks on see ühe etapi lõpp, sest pärast seda astume vähimonitooringust kaugemale ja need kontrollid jäävad harvemaks. Selgroo-operatsioonidest me ei pääse, need on kaks korda aastas, aga see on nii igapäevane – hommikul sisse, õhtul välja, enam-vähem möödaminnes.“