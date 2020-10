„Ja ma luban sulle“ räägib loo pisut stalker mode’i stiilis armastusest. „Teate küll, kui üks pool on nii sees, aga teine pool isegi ei tea, et oled temasse armunud. See on tihtipeale näiteks iga suhte algusfaasis, et üks pool ei julge sammu teha ja teine pool ei teagi, et midagi üldse toimuks. Aga see kõik toimub justkui mullikile sees ehk unistustes,“ kirjeldab Tuuli laulu olemust.

Kristel lisab: „Lisaks juhtub mõnikord nii, et meie teele satuvad inimesed, kellega on megahea side... Ja nii sina kui ka nemad teavad, et on teema. Aga lihtsalt ajastus on vale. Ja see ongi lubaduse lugu, et ehk kunagi meie rajad ühinevad, aga mitte veel. Alles siis, kui aeg on meie jaoks õige.“