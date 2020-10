VIDEO | Kate Mossi tütar marssis Pariisi moenädalal püünele 

Lila Grace astus üles Miu Miu moeetendusel ning demonstreeris New York Posti teatel kolme rõivakomplekti. "Aitäh, et võimaldasite mul debüteerida sellel muinasjutulisel sõul," kirjutas tüdruk hiljem Instagramis. Varem on kuulsa ema tütar osalenud Miu Miu reklaamikampaanias.