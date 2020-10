RÕÕMUSÕNUM: poptäht Meghan Trainor saab emaks 

Meghan ja Daryl andsid videosilla kaudu intervjuu oma kodust, kus valitseb juba jõulumeeleolu. Lauljanna ütles, et on hirmsasti kibelenud beebiuudist teatavaks tegema. Lapseootus on tema suur unistus. "Oleme nii elevil, et ei saa magatudki," ütles Trainor (26). "Oleme nii kaua oodanud."