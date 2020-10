VIDEO | Vello Vaher osaleb taas välismaises talendisaates: ettevalmistusperiood oli ennastohverdav 

„Saates osalevad ja kandideerivad kohalikud artistid nagunii, lisaks kutsutakse ka neid artiste, kes on teiste riikide talendisaates finaalidesse jõudnud. Seda selleks, et saadet tugevamaks muuta. Seekord oli ühes osas vähemalt kolm numbrit, keda olen teiste riiikide sõus näinud,“ selgitab Vaher. „Minu puhul mängis rolli ka see, et nii Eesti kui Gruusia olid tol hetkel koroonaviiruse suhtes rohelised ja saate tegijad vaatasid, millised artistid saavad üldse kohale lennata.“