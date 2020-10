Inimesed Akrobaat Vello Vaher osaleb taaskord välismaises talendisaates: ütlesin hetkegi mõtlemata „Jah!“ Toimetas Merilyn Närep, Kroonika , täna, 21:53 Jaga: M

Vello Vaher Foto: Alar Truu

Ameerika talendisaates "America's Got Talent" osalenud Vello Vaher on võtnud ette järgmise riigi talendisaate. Nimelt võtab kondiväänaja osa "Georgia's Got Talent" saatest.