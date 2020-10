Inimesed Fitnessipaar Märt ja Pille Erm: lapsehoidjat me ei vaja, sest meil on jõusaal kodus Anu Saagim , täna, 21:02 Jaga: M

GALERII

Märt ja Pille Erm Foto: Erakogu

Kulturismi ja fitnessi tänavused tiitlikaitsjad Märt Erm ja tema naine Pille proovivad olla laval selle hooaja parimas vormis. Esikoht pole prioriteet. Eesmärk on igal võistlusel olla kasvõi grammike parem kui eelmisel. „Selle ala puhul on oluline enda progress, mitte tulemus võistlustel. Kui tulevad mõlemad, siis on väga hästi, kui mitte, siis sellest pead norgu me ei lase,” tõdevad võitlushimulised Ermid.