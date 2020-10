Fitnessipaar Märt ja Pille Erm lapsehoidjat ei vaja, sest neil on jõusaal kodus 

Eelmisel sügisel võistles fitnessis Märt üksi ja Pille sai olla abistaja rollis, aga sel korral teevad nad seda koos ja abistavad teineteist. „Ühised hobid ja huvid on kasuks mõlemale. Väga raske oleks koos toimetada, kui ühele meeldib tervislik eluviis ja teine ei pea seda tähtsaks. Varem või hiljem tekitab see probleeme ka suhtes,” arvavad nad.

Märt Foto: Erakogu

Märt on alates kolmandast klassist mänginud võrkpalli. Jõutreeninguga on ta tegelenud 16. eluaastast ehk 17 aastat. Viimased kolm aastat on ta tegelenud personaaltreeningutega ja toitumisnõustamisega. Alates sellest hetkest tekkis tal huvi just rannafitnessi vastu. Kuna jõusaalis jäi areng seisma, siis oli vaja põhjalikumat lähenemist ja võistlussport oli selleks hea väljund, et kogu asi uuele tasemele viia.

Pille Foto: Erakogu

Pille valis bikiinifitnessi, kuna keskmisest suurema lihasmassiga inimesed on talle alati meeldinud ja olnud eeskujuks. Jõutreeninguga on naine tegelenud kaks aastat. Lapsena ta käis ujumas, aeroobikas, tantsimas ja jooksmas. Jõutreening hakkas huvitama gümnaasiumi lõpus, aga tõsisemalt hakkas Pille sellega tegelema peale kolmanda lapse sündi.

Kuidas võtavad nad kolme lapse kõrvalt aja ja jõu, et sellisel tasemel trenni teha? „Kui midagi tahta, siis leiab aja. Lapsed millestki ilma ei jää,” naeratavad Ermid. „Aga kuna meil on jõusaal omal kodus, siis trenni saame koos nendega teha. Eraldi jõusaali mineku aega kaduma ei lähe ja lapsehoidjat trenni tegemiseks ei vaja.”

Lastele peavad vanemad ikka eeskujuks olema ja trennilembus on mõjutanud ka Ermide lapsi. Pille sõnab, et tema isa on alati trenni teinud ja jooksmas käinud. Lapsena oli see Pillele eeskujuks ning tekkis soov ja tahe ka ise end liigutada. „Samamoodi peavad lapsed end eakohaselt liigutama ja koolilapsed trennis käima, seda vastavalt huvidele,” ütlevad Ermid. Trennitegemist nad lastele peale ei suru, aga räägivad ja suunavad. Räägivad miks enese liigutamine ja tervislik toit tähtsad on. Pere lemmik on täisterapast liha, muna, juustu ja värske salatiga.