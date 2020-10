Kohtus õiguse saanud vähki põdev ema ei pääse siiski tütreni: seitse kuud pole ma oma last näinud  

Isa esindava advokaadi hinnangul soovis Mari lapse isa riigist välja saata ning et isa kaotaks elamisloa. "Kui ei ole inimest, siis ei ole ka probleemi," näeb Mets olukorda.

"Küsimus on tegelikult, et kas vanem saab lapse kasvatamisega hakkama. Kahtlemata takistab igasugune haigus teatud määral lapse kasvatamist. Eriti sellise haiguse puhul nagu ema väidab, et tal on," sõnab Mets.

Jaanuaris Mari tervis halvenes ning nii endisest kooselust sündinud poeg kui noorem tütar jäid Mari haiglas viibimise ajaks Mari vanemate juurde. Seda tõlgendas lapse isa aga kohtumääruse rikkumisena. "Selleks ajaks, kui ta kuu aega viibis haiglas, andis ta lapse lastekodusse, mitte ei andnud teisele vanemale. Minu hinnangul on see küll vale arusaam sellest, mis on lapsevanema õigused. Elementaarne ja normaalne vanem võtaks positsiooni, et kui sina oled haige, siis mina hoian nii kaua last," sõnab Mets.

Mari ja ta vanemate sõnul on siinkohal tegemist lapse isa ja juristi tahtlikus faktiväänamises. Lapse vanaema töötab SOS lastekülas ja võttis lapselapse mõnikord tööle kaasa, mitte ei antud tüdrukut lastekodusse.

Sarnasesse fantastikarubriiki kuuluvad nende sõnul iraanlase kiri Mari ülemustele ja isegi haridusministrile, kus ta nimetab TalTechi teadurit homofoobiks ja rassistiks. Lapse vanaema tööandjale laekus vihje, kus prouat süüdistatakse avalike annetuste kuritarvitamises ja tütretütre loata kinni hoidmises. Ning tagatipuks süüdistatakse vanaisa laste seksuaalses väärkasutamises.

Ükski nendest süüdistustest pole tõendamist leidnud, aga siiski keeldub isa alates veebruarist last vanavanematele ja Marile tagastamast. "Seitse kuud pole ma oma last näinud. Minu telefon on blokeeritud ehk suhtlust pole olnud," kurvastab Mari. "Minu jaoks on see seletamatult valus. Mul on valus isegi tütre pilte vaadata."

Ekspertide hinnangul on tegemist Eestis ühe ekstreemsema peretüli juhtumiga.