GALERII | Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: halbadel päevadel aitavad lapsed end kokku võtta 

Eesti superbäkid Kaire Vilgats ja Dagmar Oja esitlesid kolmapäeval oma esimest, kus nad julgustavad naisi end armastama ja väärtustama nii, nagu neid on loodud. „Avameelselt volüümika naise elust ja enese väärtustamisest laval ja lava taga.” Selle lausega võtavad Dagmar ja Kaire raamatu „Ilusad suured tüdrukud” kokku. Emotsionaalselt esitluselt ei puudunud ka huumor ja muusika – ühel hetkel haaras Kaire kätte akordioni ja järgmisel laulis publik tema eestvedamisel: „Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib…“ Kohale tuli väga palju naiste sõpru-tuttavaid, aga ka austajaid ja fänne. Lausa nii palju, et esitlusele järgnes pooleteise tunni pikkune õnnitlemine ning esimese tunni jooksul õnnitlejate järjekorral lõppu ei paistnud.