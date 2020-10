Nõid Marilyn Kerro: kaartide ladumine ei ole lõbustuseks ega lihtsalt huvi jaoks loodud 

Seekord otsustas nõid oma jälgijatele avada natukene tagamaid sellest, kuidas ning mis on üldse roll kaartide panemisel: mis on selle ajalugu, tõekspidamised ning rituaalne roll läbi aastasadede olnud nende jaoks, kes nende abil mateeria maailmast kaugemale piiluvad ning ka nendele, kelle jaoks seda püha ettevõtmist ette võetakse.

Kerro sõnul on elus palju erinevaid teid, mida mööda saame käia ning läbi taro saad valida endale sobiliku tee. "See ei ole lõbustuseks ega lihtsalt huvi jaoks loodud kuna iga kaardi tähendus omab energiat mis suunatakse küsijale. Kui inimene tuleb vastuseid saama siis peaks ta keskenduma eelkõige iseendale, luba küsimata inimese energiavälja avamine võib suunata energia küsija vastu. See juhul kui inimene pole veresuguluses Sinuga."

"Kaart on aken elu ja hingemaailma vahel. Suhtuda tuleks aususe ja austusega. See pole tühine kaardimäng, kus võidavad tugevamad ja nutikamad. Me ei pea elus kõike teadma ning jumalat mängida ei tasu, kaardid peegeldavad seda mida peetakse vajalikuks Sulle teada anda antud hetkel. Veini pudeli taga ennustamine jäägu lõbustuseks, sest kõrgemad jagavad neile, kes austavad hinge puhtust," õpetab Kerro.