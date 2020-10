Hüvasti rokk-kitarri Mozart, Eddie Van Halen! 

USA hevibändi Van Halen kaasasutaja surmast teatas Twitteris tema poeg Wolfgang, kellele hollandi päritolu kitarrist oli nime pannud mõistagi Mozarti järgi. „Uskumatu, et ma pean seda kirjutama, kuid mu isa Edward Lodewijk Van Halen kaotas oma pika ja vaevarikka lahingu vähiga,“ kirjutas 29aastane Wolf, kes on Van Halenis basskitarri mänginud 2006. aastast saadik, kui ta oli vaid viieteistkümnene. „Paremat isa ei saaks endale tahtagi. Iga hetk, mida sain temaga laval ja lavaväliselt jagada, oli kingitus. Mu süda on murtud ja ma ei usu, et eales sellest kaotusest üle saan. Armastan sind nii väga, paps!“