Muusik ja ehitusinsener Egert Milder: „Muusikuna saan pakkuda energiat, ehitusinsenerina kodusid." Liisa Mugra

KASU LOOJA KAHEL ALAL: Egert Milder tegutseb kahel rindel – teenib leiba nii muusiku kui ehitusinsenerina. Tema sõnul täiustavad need ametid imelikul kombel teineteist. „Mõlema ameti juures on kõige rahuldavam osa luua midagi, millest on teistele inimestele kasu.“ Foto: Stanislav Moškov

„Elu on loomulikult põnevam ja mõlemad karjäärilised eluosad pakuvad meeletult arenguvõimalusi, mis minu jaoks võrdub hetkel rahuloluga. Samuti tunnen, et pidev kanalivahetus peas hoiab vajalikud funktsioonid elujõulistena,“ räägib muusik Egert Milder (31), kes peab ka ehitusfirmas arendusjuhi ametit.