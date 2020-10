VAHETAS AMETIT? Sven Soiverist sai bussijuht: koroonakriis on seda valdkonda kõvasti räsinud 

„Koroonakriis on seda valdkonda kõvasti räsinud. Põhikohaga bussijuhtidelgi on ju praegu tööd puudu, sest inimesed reisivad vähem, ning väljasõite ja üritusi toimub ka vähem,” ütleb Sven.

Mees on täna ametlikult Hansabussi nimekirjas. „Mõni kuu ei sõida ma üldse ja teine kuu sõidan jälle rohkem. See on lihtsalt kokkuleppeline. Mina ütlen neile, mis päevadel ma saan sõita ja mõnikord juhtub, et need päevad neile sobivad,” lisab ta.