George Michaeli ammune kallim nõuab tema omastelt elatisraha 

Fawaz on süüdistanud laulja omakseid enda peavarjuta jätmises - endine juuksur elas pärast George'i surma veel kaua tema Londoni korteris, kuni laulja pereliikmed ta sealt välja tõstsid, sest nende korduvatele palvetele pind vabastada ta ei reageerinud. The Suni teatel on ka Goss nüüdseks laulja omaksed - George'i isa ja õe - kohtusse kaevanud, nõudes vähemalt 15 000 naelsterlingi suurust igakuist elatisraha.