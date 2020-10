Nelja lapse ema Maris Kõrvits: vahel lükkan näo patja, nuuksatan kolm hingetõmmet ja olen tugev edasi 

"Paljud arvavad, et emad ei tohi nutta, nad peavad olema ilusad ja tugevad. Milline ema siis üldse julgeb öelda, et on raske? Mina julgen!” tunnistab Maris ja lisab, et kolme lapsega pikalt kodune olla pole kerge. “Vahel lükkan enne magamist näo patja ja nuuksatan kolm hingetõmmet, ja siis olen edasi tugev.”