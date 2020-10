Inimesed Suri hitist „I Can See Clearly Now“ tuntud Johnny Nash Toimetas Triin Tael , täna, 10:06 Jaga: M

Johnny Nash 1975. aastal. Foto: VIDA PRESS

80 aasta vanuses on surnud Ühendriikide laulja Johnny Nash, kelle tuntuim laul oli "I Can See Clearly Now" (1972).