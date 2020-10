„Kokkulepe sündis kiiresti. Meie andsime ainult märksõnad – et video oleks tantsuline, energiline ja mitte nii vägivaldne nagu Nabwana filmid muidu –, ülejäänu on tema enda välja mõeldud,“ ütleb ansambli mänedžer Henrik Ehte.

Video on tehtud Uganda pealinna Kampala slummis Wakaliga elava Nabwana I.G.G. koduõues – 15 aasta jooksul on ta samas koos oma sõprade ja teiste slummielanikega vändanud põlve otsas ligemale 50 märulifilmi, mille järgi on kogu piirkonda hakatud nimetama Wakaliwoodiks. Filmide kodukootusest on saanud maailmas omaette kvaliteedimärk. „Lustlikult pöörased,“ on nende kohta kirjutatud.