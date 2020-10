KATKEND RAAMATUST | Kaire Vilgats „Ma ei otsi vaid voodipartnerit. Tahaksin täispaketti, kus on nii hingelist lähedust kui head seksi!“ 

Ka kõik minu Tinderi-suhted on olnud täis ebakindlust, kuigi sukeldusin nendesse suures usus ja lootuses, et need minu enesekindlust ja väärikust toetaksid. Samas me ju teame, et Tinderis käiakse seksi pärast. Käisin ja seksisin. Nägusad mehed, nooremad ja vanemad. Kõik seda tüüpi, et pühendumust neil paarisuhteks ilmselt pole. Lootsin siiski salamisi, et ehk ma ikka meeldin just naisena neist kellelegi. Saatus aga näitas, et tutkit!“