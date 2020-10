FOTO | Näitleja Priit Võigemast tõi uue kallima seltskonda 

Kroonika kirjutas juunis, et pärast lahutust Evelin Võigemastist aastaid vallalise staatust maitsnud näitleja Priit Võigemast on taas armunud. Tema uueks kaaslaseks on 30aastane kolleeg Laura Kalle.

Laura kinnitas Kroonikale, et nende sõprus ja hilisem armusuhe Priiduga sai alguse muusikali lavaletoomise käigus. "Jah, Priit on väga sümpaatne ja meie vahel on kujunenud soojad suhted," ütles ta. Sama kinnitas omalt poolt sõnumi teel ka Priit: "Võin kinnitada, et meie sõprus on tõepoolest kujunenud romantiliseks."