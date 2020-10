5MIINUST: oleme vanusega natuke leebunud 

"Kui see alguse karakter oleks olnud päris inimene, siis ega need tegelased väga pikka pidu ei oleks pidanud. Päris jõhkrad tüübid olid need, kes seal algusaastatel olid. Nüüd on vanusega natukene leebunud," lisab Päevakoer.

5MIINUSE lood on aastate jooksul palju muutunud, Päevakoera ja Venenasle sõnul on nende jaoks oluline jõuda suure kuulajaskonnani ning seetõttu liiga ropuks oma lugusid ei saa ajada.

Viie aasta jooksul on publik Päevakoera sõnul ka vahetunud. "Osad on kindlasti jäänud, osad on need, kes soovivad, et me teeks algusaegade muusikat. Aga, kui bändile ei öelda, et tehke algusaegade muusikat, siis bänd ei ole arenenud. Meie oleme päris palju arenenud."

Venelase sõnul on 5MIINUSE kuulajad nooremad inimesed, kes kannavad musta värvi pusasid. "Kuhu peale on "rämmar" kirjutatud," lisab Päevakoer.