PÄEVAHOROSKOOP: reede, 9. oktoober 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled eneses kindel ja loodad, et suudad puusalt tulistada, ent see ei pruugigi nii lihtsaks osutuda. Palju võhma läheb sellele, et parandada vigu, mida oma tormakuses üksjagu teed.

Neitsi

23. august – 22. september

Esmatähtsad on kohustused. Neid on üksjagu palju su õlgadele kuhjunud, seega pead viivitamatult otsast alustama, et kõik asjad ikka sel nädalal tehtud saaksid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Rõõmsameelne enesekindlus ei peegelda seda, mis su hinges tegelikult toimub. Pigem on see kaitsereaktsioon, mille taha varjad hingelist segadust. Võimalik, et põed kunagi tehtud eksimuste pärast.

Skorpion

24. oktoober – 21. november