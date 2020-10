PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 11. oktoober 

Tugevad tunded kipuvad mõistust varjutama. Kipud otsuseid tegema emotsioonidest lähtudes. Paraku võib see viia olukorrani, kus hiljem tuleb tehtut kahetseda.

Armastus on tähtis, samas oled suhteis üsnagi domineeriv. Ootad kallimalt palju, eeldad, et sind armuavaldustega üle külvataks ning et sulle pühendataks palju aega.