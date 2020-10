PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 7. oktoober 

Puhumas on muudatuste tuuled ja nende suund on muutlik. Keegi võib sihilikult üritada sind valele teele juhatada, mistõttu pead kaaslaste valimisel olema eriti hoolikas.

Infokanalid on valla, kui vähegi pingutad, leiad üles just selle teabe, mida vajad. Kasuks tuleb see, kui suudad endale tunnistada, et sa ei tea veel pooli asjugi.