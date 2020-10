Lubage tutvustada - tema on „Troonide mängu“ eelloo peaosaline! 

10 osast koosnev HBO sari "House of the Dragon", mille tegevus hargneb mõnisada aastat enne "Troonide mängu", peaks vaatajateni jõudma 2022. aastal. Seriaal kuulutati välja pärast seda, kui HBO oli pilootosa võtete järel kriipsu peale tõmmanud teisele "Troonide mängu" sõsarsarjale. Selle kuulsaimad näitlejad olid Naomi Watts ja Miranda Richardson.

Alles mullu suvel juunis oli Watts lubanud, et tema uus seriaal, mida George R. R. Martin ja tippstsenarist Jane Goldman parajasti kirjutavad, täidab fännide kõik lootused. "Olen väga elevil, mu ihu on üleni kananahal," rääkis näitlejanna, lisades, et kokku on pandud väga vinge tiim. Uut lugu mõtlesid toona välja "Troonide mängu" looja George R. R. Martin ja tippstsenarist Jane Goldman.