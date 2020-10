Teletäht kurdab, et tema aastast tütart mõnitatakse nime pärast 

Endise sportaeroobikastaari ja tema teletähest mehe Aki Mannineni tütar tuli ilmale eelmise aasta suvel ning kannab nime Donna Bebiina. Rita nimetab oma postituses netikiusu murettekitavaks ja tõsiseks nähuks. "Olen aastate jooksul juba harjunud, et siin mu välimuse jms kohta igasugust jama aetakse, aga sellest ma küll aru ei saa, kuidas võib täiskasvanute kiusamise objekt olla vastsündinud laps! See on nüüd küll diip!"

Rita arvates on kõige kurvem see, et mõned sellistest netikiusajatest annavad oma lastele eeskuju. "Pole siis imestada, kust lapsed kiusamiskultuuri õpivad."

Aki on varem Iltalehtile rääkinud, et kuna ta armastab Itaaliat, tundus loomulik valida tütrele Itaalia-maiguline nimi. "Donna tuleb itaaliakeelsetest sõnadest "bella donna", mis tähendab ilusat naist. Tahtsime üleüldse oma lapsele rahvusvahelise nime panna."