VIDEO | Mart Sander oma uuest filmist: läbirääkimised olid Arnold Schwarzeneggeri poja agentidega 

Filmis lööb juba tuntud staaride kõrval kaasa ka palju uusi tegijaid – Sander on öelnud, et tema kireks on uute näitlejate avastamine ja nendega riskimine. „See risk on ennast siiani ära tasunud,“ ütleb ta. „Näiteks võtsime „Litside“ I hooaega Monika rolli Lisette Pomerantsi, kes tegelikult ei ole üldse näitlejakoolitusega. Produtsent Tuuli Roosmaa ütles, et võtad omal vastutusel ja kui ta hakkama ei saa, siis kirjutame vaikselt sarjast välja. Aga Lisettest on saanud väga andekas näitlejanna – ta mängis mul ka filmis „Kõhedad muinaslood“ ning loob nüüd tõeliselt suure dramaatilise rolli, mille sarnast mõni näitlejanna ootab terve elu.“

Stseen filmist „Kennedy intsident“ Foto: Kaader filmist

Samal teemal Film Mart Sanderi filmid korjavad auhindu: „Parem olla väikese festivali parim kui suure festivali ukse taga.“ Oma filmidebüüdi teevad ka suure armukolmnurga kaks ülejäänud tegelast: John F. Kennedyt kehastav Ben Walton-Jones ning Monika rivaali mängiv Britt Kõrsmaa. Mõlema kohta leiab Sander, et tegu oli õige valikuga ja neid noori näitlejaid ootab ees suur tulevik. Britt Kõrsmaad tahtis Sander juba „Litside“ I hooaega, kuid siis polnud neiu väidetavalt veel valmis. „Ta on vahest liigagi enesekriitiline ja ei tundnud, et julgeb näitlejate ansambliga liituda,“ meenutab Sander. „Aga nüüd ta tegi selle sammu ning võttis enda kanda suure, kirgliku rolli. Olen kindel, et pärast seda saab ta ohtralt pakkumisi nii Eestist kui kaugemalt.“