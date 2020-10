VIDEO | „Rannamajas“ alandatud neiu valab osalejad üle krõbedate sõnadega: võtsin riski, mida paljud ei julgeks  

Reageerimisvideos valab Grete-Karmen "Rannamaja" osalised üle krõbedate sõnade ja kommentaaridega. Neiu kinnitab aga, et tegemist on naljaga ja seda ei tasu tõsiselt võtta. Eks igaühele jäägu oma arvamus.

"Tegin kurja video, kuidas kiusan oma kiusajaid. Võtsin sellega riski, mida 99,5% inimestest Eestis teha ei julgeks. Teadsin, et mind lüüakse risti ja miks nüüd vingun, aga mulle meeldivad väljakutsed ja endale jalga tulistamine. Tõepoolest ei kujutanud, ette, mis tunne võib olla, kui järsku kirjutab paarsada inimest: "Sa oled hale, nõme, kuulsusehoor, pls sure ära, jää vait juba, paras sulle." Mu paanikahoog pärast seda kestis kaheksa tundi," avaldab Grete.

"Läksin saatesse heade ja positiivsete kavatsustega, tagasi tulles olin aga pühaviha täis. Ma ei jõudnud isegi mõtetes lahti formuleeruda, miks saatesse tulin, kui mulle olid juba sõnad suhu pandud. Seega tahtsin video tegemisega võimalust rääkida ise," põhjendab Grete.

"Nutsin oma kahte krokodilli pisarat, vaatasin bussis aknast välja kaks tundi täpselt ühte kohta, kuulasin kõrvaklappidest muusikat nii kõvasti, et olin hiljem kaks päeva kurt ja pigistasin enda kätt nii, et sellel oli verevalum. Olin šokeeritud ja alandatud. Hindasin oma võimed üle ja ei soovi rohkem mitte kunagi ühtegi tõsielusaatesse minna," meenutab neiu.

Grete sõnab, et on kõigest inimene ja me kõik teeme vigu. "Nüüd, kui avaldan video ja teen neile tagasi, olen samasugune nagu Viktoria. Järelikult jah. Aga nemad on ka inimesed ja ma ei kujuta ette, kui sitasti nemad ennast tunnevad. Ausalt öeldes olen siiralt mures kõikide saates osalenute vaimse tervise osas ja loodan, et teil on kõik korras! Minul küll ei ole," tõdeb Grete-Karmen.

Neiu palub, et inimesed saaksid aru, et tegemist pole tõsise videoga, öeldud sõnad ei ole tegelikult tõsi ja sellega ei tahetud kellelegi liiga teha. "See on lihtsalt õpetlik video, mis juhtub vaimse tervisega kui lähed tõsielusaatesse. See video näitab alkoholi tarbimise halbu külgi ja ennast hävitavat käitumist," lisab ta.