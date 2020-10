Mariah paljastab, et temal ja ta ropprikkal kihlatul polnudki füüsilist suhet 

50aastane Carey andis hiljuti välja mälestusteraamatu "The Meaning of Mariah Carey", kuid mõnda ekskallimat, näiteks Packeris, seal ei figureerigi. Lauljanna seletab The Guardiani intervjuus: "Kui suhe oli oluline, on see raamatus. Kui raamatus pole, siis seda polnudki." Hiljem selgitas ta: "Ausalt öeldes meil polnud [Packeriga] füüsilist suhet."

2016. aasta oktoobris aga kirjutas USA ajakiri People, et kuulus paar on lahku läinud. Järgmisel aastal ütles Packer väljaandele The Australia, et kohtas Mariah't oma elu madalpunktis. "Ta oli heasüdamlik, põnev ja lõbus. Mariah on märkimisväärne naine. Aga see oli nii tema kui minu jaoks viga."