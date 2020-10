Margus Vaher alustab uue telesaatega: räägime Eesti kuulsustega suhetest, puutumata ei jää ka intrigeeriv armukunsti teema 

Vaher alustab 23. oktoobrist Kanal 2s meelelahutusliku saatega „Suhtevimkad“. „Paneme koos naissaatejuhi Triin Lellepiga poole tunni jooksul teineteisele puid alla ja vestleme Eesti kuulsustega kohtinguämbritest, vallaliseks olemisest, hullunud austajatest ja suurte vanusevahetega suhetest. Puutumata ei jää ka intrigeeriv armukunsti teema. Saadetes saavad sõna näiteks Anne Veski, Jaagup Kreem, Laura Põldvere, Helen Adamson, Lauri Pedaja, Eero Spriit, Kirsti Timmer, Kati Murutar ja Seidi Voogre.“

Lisaks uuele saatele sai hiljuti valmis ka Marguse kolmas raamat „Aga miks mehed sellised on?“. „Olen väga tänulik, et lugejad on mu eelmised raamatud „Tee mehe südamesse“ ja „Kuidas armastada naist?“ nii soojalt vastu võtnud. Endalegi üllatuseks kroonisid mõlemad teosed mõnel nädalal ka raamatute müügiedetabeli tippu, seega tundus, et lugejatele meeldis mu brutaalne ausus ja humoorikas kirjutamisstiil. Olen aastate jooksul saanud väga ägedaid kirju vähemalt 200 kui mitte rohkem.“

Tema uue raamatu idee sündis inspireerituna fännide kirjadest. „Sain lugejatelt palju kirju, kus nad küsisid minu arvamust nende elus toimuvate olukordade ja suhtes esile kerkinud väljakutsete kohta. Kuna teemad on universaalsed, otsustasin välja valida naiste 69 kõige intrigeerivamat küsimust meeste ja suhete kohta ning anda neile endapoolsed väga avameelsed, humoorikad ja kohati punastama panevad humoorikad vastused. Põhjus, miks valisin just 69 küsimust, peitub selles, et see on mu lemmiknumber. Las igaüks arvab ise, miks!“