Uus päev, uus draama: Viktoria ja Helena ründavad taas „Rannamaja“ pidulisi, Taneli väljavalitu ripsutab tiiba hoopis Toomasega 

Viimasel vallaliste peol kutsub Toomas majja oma sõbra Aapi, põhjendades valikut sellega, et tal on juba mõnda aega huvi nii naiste kui ka meeste vastu. „Rannamaja“ tahvel pole aga sellega nõus, sest tegelikult on tegu sõpradevahelise naljaga. Siis tabab rannamajalisi pomm: Kuna Hannal pole majas õnne olnud, saadetakse ta koju.