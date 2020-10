Toomas Kirsi uue sarja võttepäev: segav majakas, kolimisfirma juhi sütitav loeng ja teksti summutav relakamürin 

Vaevalt, et kariga kohtunud soomlaste laev Punasest majakast puudust tundis, kuid see, et plinkiv tegelane tuli võtteks vaigistada, vastab küll tõele. Nagu ka see, et operaator Martin Randalu muutub päevi hiljem samas paigas end võttele sättides murelikuks. Uurib pingsalt Paepargi tänava elumaja ümbritsevat muruplatsi ja poetab: „Kas rohulibled kleebime ükshaaval tagasi?“ Eelmise võtte aegu vohas seal lustlikult väljakasvanud rohelus, kuid nüüdseks on majaliste usinad käed muru madalaks niitnud. Kirss rehmab käega: „Sest pole midagi!“ Kahju, sest pilt, kus terve võttegrupp rohuliblesid kleebiks, mõjuks vägagi kutsuvalt. Seda aga ei õnnestu näha. Pole vajadust.