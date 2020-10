Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Meri kuulutas demokraatliku riigi kriisi Tõnis Erilaid , täna, 08:33 Jaga: M

Foto: Presidendi kantselei

Oli reede, 6. oktoober 1995 ja president Lennart Meri riisus koos nelja kooli õpilastega Kadriorus puulehti kokku. Seljas must ülikond ja lumivalge särk. Lapsed olid tulnud rohkem riigipead vaatama, kui tööd tegema. Peorõivis Meri aga mõtles lehti riisudes läbi oma poliitilist avaldust, mille ta tegi samal päeval Eesti Televisioonis: „Eesti kaitsepolitsei on konfiskeerinud ühe eraettevõtte magnetofonilinte. Neist on selgunud, et Eesti poliitikuid on pealt kuulatud ja jälitatud. See, armsad kaasmaalased, ei ole enam skandaal. See on demokraatliku riigi kriis. Peame endalt küsima: kas võim on rahva käes, kui pealtkuulamisriistad on teiste käes...“