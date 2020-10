„PUUDUTA MIND“ | Dalí Getter Karat: mitte tervemad inimesed pole õnnelikumad, vaid õnnelikumad inimesed on tervemad 

Dalí Getter Karat on vaimsete teemade mentor, teadliku eluviisi õpetaja ja koolitaja, kes teeb kursuseid nii õnne kui teadlikkuse teemal.

Dali Geetter jagab teiega lihtsat harjutust, kuidas kasvatada julgust

Dalí Getter viib oma kursusel läbi “Järgmise Taseme Mina” ühte harjutust. Tuleb teha nimekiri asjadest, mis on jäänud tegemata ja mida kahetsed. Seal võivad olla ka väiksemad asjad. Näiteks kahetsed, et ei julgenud tolle mehe juurde minna "tere" ütlema või ei ostnud mingit ilusat jakki, mis nüüd on jäänud hinge kriipima. Aga seal on tõenäoliselt ka suuremaid asju. Nagu mõne töökoha mitte vastu võtmine, mõnele reisile mitte minek, kodu ostmise ees araks löömine, kokku kolimise hirm jne.

Vaata seda nimekirja ja mõtle, et kui juba praeguseks on sul sedavõrd palju asju, mida kahetsed, siis kui pikk sa tahad, et see nimekiri oleks aasta, kahe, viie pärast?

Teine asi, mis talle alati jõudu annab, on küsimus “mis on kõige hullem, mis saab juhtuda"?