50 AASTAT JANIS JOPLINITA - üledoosi saanud lauljanna jäi igavesti 27aastaseks 

Hiljem selgus, et Janis oli oodanud reedel, 2. oktoobril külla sõbranna Peggyt ja oma kihlatut Sethi - kuid kumbki ei tulnud. Laupäeva õhtul keeldus ta Peggy telefonikõnet vastu võtmast. Ajalehed kirjutasid, et toast leiti küll alkoholi, aga mitte uimasteid ega nende pruukimisvahendeid. Kuid lahangu teinud Los Angelese maakonna koroner Thomas Noguchi kirjutas 1983 ilmunud raamatus, et Joplini sõber oli asitõendid narkootikumidest sündmuspaigalt eemaldanud, hiljem aga tagasi pannud - olles mõistnud, et lahang näitab nagunii uimastite olemasolu staari organismis.