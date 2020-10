Ott Lepland: muutusin energilisest ja väljapoole elavast lapsest pigem rahulikuks ning väljapeetuks 

Kui laulukassettide tegemine lõppes, tekkis Leplandil huvi näitlemise vastu ja tegi kaasa neljas suures lavastuses. "Seal oli graafik natuke paindlikum. See oli ka väga huvitav ja suurt rõõmu valmistav periood, aga eks kõik nõudis aega. Mäletan siiani, et käisin koolis järeltunde tegemas ja mingi hetk tuli ka teatriperioodile piir ette tõmmata," ütleb Lepland.

Näitlemine meeldib Otile endiselt ja võtab võimaluse korral hea meelega erinevaid näitlemisega seotud pakkumisi vastu. "See on minu jaoks natuke mugavustsoonist välja astumine. Sul on võimalus ennast tõestada või näidata natuke teistsugusest küljest ja just sellisest küljest, mis endale huvi pakub ja millega tahaks ka tegeleda," räägib laulja.