PAKS PAHANDUS: Lana Del Ray kandis fännikohtumisel võrgust maski 

BBC Newsi teatel luges lauljanna Los Angeleses Barnes and Noble'i raamatupoes ette katkendeid oma uuest luuleraamatust "Violet Bent Backwards Over the Grass" ning poseeris koos fännidega selfidel. Lanal oli ees sätendavast võrgust mask, mida ta oli kandnud ajakirja Interview kaanepildil. Mingit barjääri koroonapisikute vastu selline kangas moodustada ei saa.