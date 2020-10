Televisiooni mõjukamaid mehi räägib pisipoja võitlusest vähiga 

Ajakirja People teatel esineb neuroblastoomi kõige rohkem just väikestel lastel – üle kümneaastaste puhul on see haruldane. Väikesele Fordile tehti haiglas mitmeid protseduure. Murphy tänab Los Angelese lastehaigla arste ja õdesid, kes tema poega ravisid. „Õigupoolest on [selles haiglas] Fordi nime kandev tiib, avaldamaks austust tema vaprusele ja kõigile lastele, kes endiselt võitlust peavad.“